Manyaslı 325 ayçiçeği üreticisine 1 milyon 500 bin lira destek verilecek
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Manyaslı 325 ayçiçeği üreticisine 1 milyon 500 bin lira destek verilecek

Manyaslı 325 ayçiçeği üreticisine 1 milyon 500 bin lira destek verilecek
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl 325 çiftçiye ürettikleri 3 bin 100 ton ürününe karşılık 1 milyon 500 bin lira destek verileceğini bildirdi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl 325 çiftçiye ürettikleri 3 bin 100 ton ürününe karşılık 1 milyon 500 bin lira destek verileceğini bildirdi.

Kalpakçı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle zor bir durumdan geçildiğini söyledi.

Kooperatif olarak bu zor dönemde ortakların ve müşterilerine yaptıkları indirimli ve faizsiz kampanyalarla, ayni ve nakdi kredilerle her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kalpakçı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta Edirne'de bağlı olduğumuz Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin Genel Kurulunu yaparak 2020 yılında ürün döken kooperatifimizden alışveriş yapan tüm üreticilerimize alışveriş yaptığı kalemlerle orantılı olarak kar payı dağıtacağız. Yine 2020 yılında ayçiçeği ürünü ekip destekleme primi müracaatında bulunan 325 çitçimize ürettikleri 3 bin 100 ton ürüne karşılık 1 milyon 500 bin lira destek verilecek. Destekleme primi, kar payı, ürün bedeli ödemeleriyle birlikte ayçiçeği üreticimizin eline toplam, kilogram başına 4,8-5 lira para geçmiş olacaktır."

Manyaslı 325 ayçiçeği üreticisine 1 milyon 500 bin lira destek verilecek
Manyaslı 325 ayçiçeği üreticisine 1 milyon 500 bin lira destek verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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