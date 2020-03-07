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Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Susurluk ekibi Yıldızspor şampiyon oldu.

07.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:26
Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu

Balıkesir'in ilçesinde düzenlenen turnuvasında, ekibi Yıldızspor

şampiyon oldu.


Manyas Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvası, Manyas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya Manyas, Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden 16 takım katıldı.

4'erli gruplar halinde gerçekleşen turnuvada finale Susurluk'tan katılan Yıldızspor ile Cumhuriyetspor yükseldi.

Rakibini 3-1 yenen Yıldızspor turnuvada şampiyon olurken, takımın kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya verdi.

Kaynak: AA

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