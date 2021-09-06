Manyas'taki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
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Manyas'taki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

Manyas'taki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda 182 öğretmen ve 1922 öğrenci ders başı yaptı.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda 182 öğretmen ve 1922 öğrenci ders başı yaptı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstiklal İlkokulu ve İmam-Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul idarecilerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi alan Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız geçen yıl kısa bir süre de olsa yüz yüze eğitim yapsalar da bu eğitim yılında inşallah aralıksız bir şekilde yüz yüze eğitim yaparlar. Bunun için de Valiliğimizin genelgesi doğrultusunda okullarımızda alınan önlemleri yerinde görmek istedik, Şu anda sorunsuz bir şekilde eğitime başladık. Yeni eğitim ve öğretim yılının ilçemize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Manyas'taki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
Manyas'taki okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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