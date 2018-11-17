Manyas'ta Yağlı Tohumlar Kooperatifi Kongresi

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde yapılan seçimde Sadettin Kalpakçı yeniden başkan seçildi.

Manyas Belediye binasında gerçekleşen kongrede konuşan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ortaklardan kooperatife sahip çıkmalarını, kooperatiften market ürünleri ile gübre, ilaç ve tohum alarak destek olmalarını istedi.

Kalpakçı, Trakya Birlik'in aldığı bir kararla bundan sonra avans vermeyeceğini ve ortaklarına kar payı dağıtacağını açıkladığını anımsatarak, "Bunun için de kooperatifin kar etmesi gerekiyor. Hangi ortak kooperatiften daha çok ürün alırsa, alacağı kar payı da o oranda yüksek olacaktır." diye konuştu.

Daha sonra yapılan seçimle, kongreye tek listeyle katılan Kalpakçı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda, Cevat Özcan, İlhan Öztürk ve Zekeriya Yılmaz yer aldı.

Trakya Birlik Kooperatifi temsilciliklerine ise Sadettin Kalpakçı, Adem Boztaş ve Hakkı Işık seçildi.

Kongreye, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti Manyas İlçe Başkanı İbrahim Koman, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ile ortaklar katıldı.