Manyas'ta Vefa Sosyal Grupları 700 kişinin talebini yerine getirdi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Grupları, 700 kişinin yardımına koştu.
27.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:26
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Grupları, 700 kişinin yardımına koştu.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, yazılı açıklamasında, Vefa Sosyal Destek İletişim Hattı'na vatandaşlardan bir ayda 700 başvuru geldiğini belirtti.
Halkın ihtiyaçlarının yerine getirildiğini bildiren Kaya, "Vatandaşlarımız 'Evde kal' çağrılarına ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına genelde büyük özen gösterdi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA