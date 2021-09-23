Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik istihbarat çalışması sonucu operasyon başlatıldı.

Bursa'dan çalıntı motosikletle Manyas ve Bandırma ilçelerine satmak amacıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen Y.A. ve M.T, yanlarında bulunan uyuşturucu ile A.S'ye ait otomobile bindi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manyas Jandarma Komutanlığının fiziki takibi sonucu otomobil, Manyasa'a bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde durduruldu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 147 gram metamfetamin, bıçak, 4 cep telefonu, bir kök Hint kenevirinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1330 lira ele geçirildi. Söz konusu motosiklete de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.