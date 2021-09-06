Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.G. ve M.E'nin Hazineye ait bir arazide yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığını tespit etti.

İlçe kırsalındaki Haydar Mahallesi Çayboyu mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Operasyonda, 128 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Zanlılardan Y.G'nin evinde yapılan aramalarda ise 30 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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Manyas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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