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Manyas'ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manyas'ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada uçan çatının altında kalan bir kadın yaralandı.

Manyas'ta akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli fırtınada ağaçlar devrilirken, bazı evlerin de çatıları uçtu. Çarşı Mahallesi'nde bir evin uçan çatısının parçaları yoldan geçmekte olan Rukiye Dönmez'in (45) üzerine düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, Manyas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri vatandaşları ve araç sahiplerini uyararak, dışarda durmamalarını ve araçlarını ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına karşı güvenli yerlere koymaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

Manyas'ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı

Manyas'ta uçan çatının altında kalan kadın yaralandı

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