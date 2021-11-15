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Manyas'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

F.T. (31) idaresindeki 34 SDAC 641 plakalı araç, Manyas-Bandırma kara yolunun 3. kilometresindeki kırsal Kulak Mahallesi mevkisinde önünde seyreden E.U'nun (51) kullandığı 07 ADR 918 plakalı otomobile çarptı.

Başını aracın ön camına çarparak yaralanan E.U, Manyas Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Manyas'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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