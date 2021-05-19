Manyas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Manyas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Manyas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.G. (39) idaresindeki 10 CBH 42 plakalı otomobil, Manyas-Gönen kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü S.G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manyas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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