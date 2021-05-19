Manyas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.G. (39) idaresindeki 10 CBH 42 plakalı otomobil, Manyas-Gönen kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü S.G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın