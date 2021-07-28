Manyas'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Manyas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Manyas'ta trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manyas-Gönen yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında 10 TF 018 plakalı kamyon ile 10 AEU 59 plakalı otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Manyas-Gönen yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında 10 TF 018 plakalı kamyon ile 10 AEU 59 plakalı otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Manyas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 10 TF 018 plakalı Otomobilde bulunan A.G.G ile G.G olay yerine gelen Manyas itfaiye amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Manyas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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