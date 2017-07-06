Manyas'ta Termal Su Arama Çalışmaları

Balıkesir'in Manyas ilçesinde termal su arama çalışmalarına başlandı.



Haydar Mahallesi'ndeki merada düzenlenen törene Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ayten Kınık, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Çalışmaları yapan firma yetkilisi jeofizik mühendisi Ensari Özbay, yaptığı konuşmada, il genelinde 40-87 derece su bulunduğunu söyledi.



İlk etapta 500 metreye kadar inmeyi hedeflediklerini belirten Özbay, "Beklentimiz 50 derecelik sıcak su. Burada 400-500 metre fay kesmeyi bekliyoruz ki yeterli beslenme varsa buradan sıcak suyu alırız. Çıkan sıcak su debiler birleştirildiğinde evlere ısınma amaçlı verilebilir. Bunun yanında elektrik iletkenliği sağlandığında soğuk su almayı da düşünüyoruz." dedi.



Manyas Müftü Vekili Salman Temur tarafından dua okunmasını ardından termal su arama çalışmaları başlatıldı.