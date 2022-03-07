Manyas'ta telefon kablosu çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

Manyas ilçesinde telefon kablosu çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma ekipleri, telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan şüphelilerin, İ.K, S.B, Y.G, Ü.A. ve Z.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yakaladıkları şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yaptıkları aramada çalındığı ileri sürülen kabloları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.