Manyas'ta takla atan araçta 3 yaralı
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Manyas'ta takla atan araçta 3 yaralı

Manyas'ta takla atan araçta 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manyas-Gönen yolunun 10. Km'sinde meydana gelen kazada takla atan araçtan 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldular.

Manyas-Gönen yolunun 10. Km'sinde meydana gelen kazada takla atan araçtan 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldular.

10 CBH 42 plakalı özel otolarıyla Gönen yönünden Manyas istikameti üzerinde bulunan mahalleleri Hamamlı yoluna dönüş yapan S.G (39) bayan sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek, şarampole yuvarlanarak takla attı. Araç sürücüsü S. G ile eşi Ş.G (42) ve kızları S.G (16) çevreden gelenlerin de yardımlarıyla araçlarından çıkarken, kazayı hafif yaralarla atlattıkları ve tedbir amaçlı olarak kendi olanaklarıyla Gönen Devlet Hastanesine gittikleri belirtildi. Yaralıların tıbbi müdahale ile ayakta tedavi ile taburcu edildikleri ancak araçta maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Manyas'ta takla atan araçta 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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