Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı

Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Çeltik ekiminin yoğun olduğu Balıkesir'in Manyas ilçesinde sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama yapılıyor.

Çeltik ekiminin yoğun olduğu Balıkesir'in Manyas ilçesinde sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama yapılıyor.

Bölgede 80 bin dekarlık ekim alanı ile ilçe tarımında önemli bir yere sahip çeltik ekimlerinde sona yaklaşılıyor.

Yaz aylarında sürekli zemininde su bulunduğu için çeltik tarlalarında barınan sivrisinek popülasyonunu en aza indirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce drone ile ilaçlama başlatıldı.

Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, komisyon olarak kiraladıkları drone ile çeltik ekiminin olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ki sulak alanların sivrisinek larvalarını yok etmek için ilaçlandığını bildirdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"İlçe merkezi ile çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz olan Akçaova, Çamlı, Eskiçatal, Hamamlı, Haydar, Kulak ve Tepecik mahallelerimizde yerden ilaçlama imkanı olmayan sivrisinek larvalarının bulunduğu veya bulunabileceği tahmin edilen su birikintileri ve su kanallarında drone ile zirai ilaçlama yapıyoruz. Bunun yanı sıra ilçe merkezi ve yine çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimizde yaz boyunca meskun mahallerde araçlarımızla sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyoruz."

Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı
Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı
Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 17:11:26. #1.13#

title