Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle ilgili denetimlere devam ediliyor.

İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarının giriş ve çıkışlarına bariyer konularak, maskesiz kişiler alınmadı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk ile pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını, koruyucu tedbirlere uymalarını isteyen Çelik, aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, salgının tamamen önüne geçilebilmesi için tüm fertlere iş düştüğünü belirterek, "Vaka artışları ve yaşanan ölümler, daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Pazar esnafı, iş yerlerimizi ve vatandaşlarımızı salgın önlemlerine uyup uymadıkları konusunda denetleme gerçekleştirdik, maskesiz olanlara uyarımızı yaptık, genel anlamda kurallara uyulduğunu gördük." ifadelerini kullandı.