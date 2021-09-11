Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle ilgili denetimlere devam ediliyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle ilgili denetimlere devam ediliyor.

İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarının giriş ve çıkışlarına bariyer konularak, maskesiz kişiler alınmadı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk ile pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını, koruyucu tedbirlere uymalarını isteyen Çelik, aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, salgının tamamen önüne geçilebilmesi için tüm fertlere iş düştüğünü belirterek, "Vaka artışları ve yaşanan ölümler, daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Pazar esnafı, iş yerlerimizi ve vatandaşlarımızı salgın önlemlerine uyup uymadıkları konusunda denetleme gerçekleştirdik, maskesiz olanlara uyarımızı yaptık, genel anlamda kurallara uyulduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor

Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri
Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri nedeniyle Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi

Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteri nedeniyle Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Hulusi Akar Yevgeniy Ziniçev
Magazin Derya Baykal Haluk Levent
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Mehmet Nuri Gazeteler Rüya Tabirleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manyas'ta salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 16:10:13. #1.12#