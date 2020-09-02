Manyas'ta protokol doğa yürüyüşü yaptı
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Manyas'ta protokol doğa yürüyüşü yaptı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve ilçede ki bazı kurum amirleriyle birlikte doğa yürüyüşü yaptılar.

Manyas'ta protokol doğa yürüyüşü yaptı
02.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:22

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve ilçede ki bazı kurum amirleriyle birlikte doğa yürüyüşü yaptılar.

Manyas'a 12 km. uzaklıkta ki kırsal İrşadiye ile Keçiağılı arasında yaklaşık 8 km. orman içi yol keteden Kaymakam Kaya ve beraberindeki Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Orman İşletme Şefi Eren Cesur ve daire amirleri yürüyüşü tamamladılar.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya " Genel de daha geniş bir ekiple, hatta geçtiğimiz yıl pandemi öncesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizin de katılımıyla bu tür doğa yürüyüşleri yapıyorduk. Ancak içinde bulunduğumuz durum nedeniyle sayıyı azalttık, beş-altı mesai arkadaşımızla birlikte 15 günde bir Manyas'ımızın kırsal dağ mahallelerinde yürüyüşler yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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