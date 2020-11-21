Manyas'ta polis ve jandarma ekipleri pazar yerlerinde denetim yaptı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, pazaer yerlerinin girişlerin kontrol noktaları oluşturarak vatandaşları maske konusunda uyardı.

Emniyet Amiri Enes Dündar ve Karakol Amiri Sefer Yalçın'ın da katıldığı denetimlere pazar süresince devam etti.

Vatandaşların genel anlamda kullara uyduğu görülürken, denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın