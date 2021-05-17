Manyas'ta park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hüseyin Acar (61) idaresindeki 10 K 4178 plakalı motosiklet, Manyas-Gönen kara yolunun 6. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan 10 TP 755 plakalı park halindeki otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın