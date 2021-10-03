Manyas'ta öğrencilere yurt telaşı

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde akademik yılın açılışı öncesi öğrencileri barınma telaşı sardı. Manyas Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görecek gençler aileleri ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu önünde kayıt işlemlerin gerçekleştirmek için kuyruklar oluşturdu.

300 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu dolarken, erkek öğrenciler için ise ilçe de 160 kişilik dört adet özel öğrenci pansiyonu, kız öğrenciler için yine 43 öğrenci kapasiteli iki adet özel öğrenci pansiyonu bulunuyor. Yine öğrenciler için Manyas Öğretmenevinde Kaymakamlık talimatıyla 20 öğrenci için geçici olarak yatak ayrıldığı açıklandı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Cumartesi ve Pazar günü Kaymakamlığın açık tutulduğunu, kendisi de dahil olmak üzere İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amirliği, Yazı İşleri Müdürü Kadir Demiröz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Egen ve Kaymakamlık personelinin sürekli olarak hafta sonunda öğrencileri beklediklerini söyledi. Kaymakam Çelik, hiç bir öğrencimiz kesinlikle mağduriyet yaşamayacaktır, imkanlarımız öğrencilerimiz için kullandırılacaktır. Bu açıdan aksaklık yaşanmaması için sürekli denetimler de bulunuyorum" dedi. Manyas Meslek Yüksek Okulunda yarın başlayacak olan yeni akademik yılda bin 500'e yakın öğrencinin eğitim göreceği açıklandı. - BALIKESİR

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