Manyas'ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı
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Manyas'ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

06.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:24
Manyas'ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde internete erişimi olmayan öğrencilerden 20'sine tablet bilgisayar dağıtıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde internete erişimi olmayan öğrencilerden 20'sine tablet bilgisayar dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen ve içinde sim kart bulunan tabletler, Kaymakam Muhammed Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir tarafından internete erişemeyen öğrencilere verildi.

Anadolu Lisesindeki törende konuşan Kaya, "İnternete erişemeyen 92 öğrencimiz bulunduğunu tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız diğer tabletleri peyderpey dağıtacaktır. Öğrencilerimize tabletlerinin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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