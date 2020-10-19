Manyas'ta muhtarlar günü kutlandı
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Manyas'ta muhtarlar günü kutlandı

19.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:06
Manyas'ta muhtarlar günü kutlandı

Muhtarlar Günü Manyas'ta da sade bir törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü Manyas'ta da sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında COVİD-19 önlemleri altında gerçekleşen Muhtarlar Günü kutlaması, Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören Muhtarlar Derneği Başkanı Kabadayı'nın yaptığı konuşmasıyla sona erdi. Kabadayı konuşmasında "Muhtarlık yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Halkın oyu ile yönetime gelen devletin yerel yönetimde ki temsilcileri olarak sevgi ve saygı çerçevesinde türlü fedakarlıklarla görevimizi ifa etmekteyiz" dedi.

Çelenk sunma törenine Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldılar. - BALIKESİR

Manyas'ta muhtarlar günü kutlandı
Manyas'ta muhtarlar günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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