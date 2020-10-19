Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı
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Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:42
Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 19-Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 19-Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19 tedbirleri alınan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, "Muhtarlık yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Halkın oyuyla yönetime gelen devletin yerel yönetimdeki temsilcileri olarak sevgi ve saygı çerçevesinde türlü fedakarlıklarla görevimizi ifa etmekteyiz." dedi.

Törene, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Emniyet Amiri Enes Dündar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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