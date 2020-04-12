Manyas'ta meydanlar güvercinlere kaldı Manyaslılar sokağa çıkma yasağı uygulamasında evlerine kapanırken, meydanlar ve caddeler sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.

Manyaslılar sokağa çıkma yasağı uygulamasında evlerine kapanırken, meydanlar ve caddeler sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.

Pazar günleri normalde meydan ve parklar vatandaşlar tarafından doldurulurken, hava günlük güneşlik olmasına rağmen vatandaşlar baharı balkonlarından seyredebiliyorlar. Fırınlar vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda evlere ekmek servisi yaparlarken, Vefa grubu da yine yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Bu konuda sürekli belediye hoparlörlerinden anons yapılırken, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya da ilçe halkının sokağa çıkma yasağına tam anlamıyla uyduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA