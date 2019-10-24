Manyas'ta "Komşuluk Merkezi" açıldı

24.10.2019 13:00

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde bir "Komşuluk Merkezi" açıldı.

Kaybolmaya yüz tutan komşuluk kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlayan Komşuluk Merkezinin açılışı protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya açılışta yaptığı konuşmada, "Komşuluk bilinci, komşuluk kültürünün azaldığı şikayetleri duyuyoruz. Biz de bu probleme biraz vurgu yapmak, yeniden komşuluk kültürümüzü canlandırmak için burayı komşuluk merkezi olarak isimlendirdik. Burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olacak. Burası toplumumuzun kaynaşmasına, dayanışmasına olanak sağlayacak. Şu zamanda milletimizin kaynaşması, tanışması, dayanışması oldukça önemli. Milletimizi bölmek, parçalamak için ayrıştırmak için sürekli dış faktörlere maruz kalıyoruz." dedi.

Kaya, okuma etkinliği, sanat kulübü, eksersiz kulübü, büyükler buluşuyor, tecrübe konuşuyor saati, veliler konuşuyor, cuma sohbetleri gibi programların yer aldığı merkeze vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni programların da ilave edilebileceğini ifade etti.

Açılışta Belediye Başkanı Tancan Barçin ile AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın da hazır bulundu.

Kaynak: AA