Manyas'ta Kızıksa Köprüsü yenilendi

08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:00

Manyas ilçesine kırsal Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan Kocaçay üzerindeki köprü yenilenerek hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapımına başlanan Kızıksa Yolu Dere Köprüsü inşası tamamlandı.

Çanakkale-Balıkesir arasında ulaşım süresini kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan, ayrıca Manyas ile Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yoldaki köprünün uzunluğu 240 metre, genişliği 11 metreye çıkarıldı. Köprünün giriş ve çıkışı dahil olmak üzere 500 metrelik yolda ise bin 110 ton asfalt serimi yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA