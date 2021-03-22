Manyas'ta kırsal mahalle sakinleri satın aldıkları fidanları toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manyas'ta kırsal mahalle sakinleri satın aldıkları fidanları toprakla buluşturdu

22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:14
Manyas'ta kırsal mahalle sakinleri satın aldıkları fidanları toprakla buluşturdu

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi sakinleri, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi sakinleri, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Mahalle muhtarı Ceyhun Çakır öncülüğünde para toplayan vatandaşlar, Bursa'nın Kestel ilçesinden çabuk büyümesi, mor çiçekleri ve güzel kokusuyla bilinen 83 pavlonya fidanı aldı. Daha sonra fidanlar mahalle girişlerinde yol güzergahına dikildi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orman Haftası'nı böyle bir etkinlikle kutlamak istedik. Mahalle halkım da bu konuda bana gerekli desteği verdi ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğe güzel bir miras bırakmanın sevincini birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manyas'ta kırsal mahalle sakinleri satın aldıkları fidanları toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:15:17. #1.14#
title