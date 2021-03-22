Manyas'ta kırsal mahalle sakinleri satın aldıkları fidanları toprakla buluşturdu

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi sakinleri, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Mahalle muhtarı Ceyhun Çakır öncülüğünde para toplayan vatandaşlar, Bursa'nın Kestel ilçesinden çabuk büyümesi, mor çiçekleri ve güzel kokusuyla bilinen 83 pavlonya fidanı aldı. Daha sonra fidanlar mahalle girişlerinde yol güzergahına dikildi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orman Haftası'nı böyle bir etkinlikle kutlamak istedik. Mahalle halkım da bu konuda bana gerekli desteği verdi ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğe güzel bir miras bırakmanın sevincini birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın