Manyas'ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci Balıkesir'in Manyas ilçesinin ünü yurt dışına taşan kelle peyniri coğrafi işaretine kavuştu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin ünü yurt dışına taşan kelle peyniri coğrafi işaretine kavuştu. Balıkesir'in meşhur Manyas kelle peyniri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilerek, coğrafi işaret aldı.

Konu ile ilgili olarak konuşan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Manyas kelle peynirine coğrafi işaret alabilmek için kaymakamlık olarak süreci başlattıklarını ve süreci Manyas Süt Üreticileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini, istenen eksiklikleri tamamladıklarını belirterek "Coğrafi işaret ile ilgili istenen görselleri de son olarak gönderdik, 16 Temmuz'da askıya çıkacak, üç ay askıda kaldıktan sonra da 16 Ekim tarihinde tescillenecek inşallah, ben kelle peynirimizin Manyas için marka olacağına inanıyor ve üretim tesislerine, üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Manyas Belediye Başkanı Barçın ise Manyas'a özgü kelle peynirine coğrafi işarette sona gelinmesinden dolayı ilçede ki süt ürünleri işletmeleri ve süt üreticilerine hayırlı olmasını dileyerek, "Biz son yıllar da Süt Ürünleri Festivali düzenliyoruz, yine ilçe giriş ve çıkışlarımız da ilçemizin sembolü haline gelen kelle peyniri heykelleri yaptırdık. Amacımız zaten ilçemize özgü kelle peynirimizin markalaşması ve coğrafi işaret alması bizi gerçekten mutlu etti. Biz Belediye olarak ilçemizin hayrına olan her şeye gerekli desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği başkanı Fevzi Karakaş iki yıldan beri verdikleri coğrafi işaret müracaatlarının sonuçlanmasının kendisini ve süt ürünleri üreten işletme ve mandıra sahiplerini mutlu ettiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Manyas kelle peynirini ikram ettiklerini ve Varank'ın coğrafi işaret müjdesini verdiğini Manyaslılarla paylaştılar. Bölgenin bitki örtüsü zenginliği başta olmak üzere salamura da en az üç ay beklemesi ve bol gözenekli olması Manyas kelle peynirini farklı kılıyor. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Karakaş "Manyas kelle peynirinin coğrafi işaretinin tescil edileceği 16 Ekim tarihini heyecanla bekliyoruz, bunu bir festival havasında kutlayacağız inşallah, ben ilçemizde ki bütün peynir üreticilerimizle gurur duyuyorum, gerçekten harika bir ürün üretiyorlar. Süt üreticilerimizin de bu süreçle birlikte ürettikleri sütün bir anlamı olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA