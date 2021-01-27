Manyas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

İlçesinin kırsal İrşadiye, Yayla, Erecek ve Koçoğlu mahallelerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yağış nedeniyle, çatıların ve araçların üstünün beyaza büründüğü görüldü.

Mahallelerde kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın