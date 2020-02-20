Manyas'ta kaçak tütün operasyonu
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Manyas'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi.

20.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:42
Manyas'ta kaçak tütün operasyonu

'in ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda 8 bin adet tütün dolu makaron, 8 kilo 400 gram bandrolsüz tütün, 22 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 800 adet boş makaron ile 4 bin 412 adet sigara sarma kağıdı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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