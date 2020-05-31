Manyas'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Manyas'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manyas'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
31.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:50

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından eski Manyas Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı olduğu ihbarı alındı. A.K, M.D. ve S.V. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Jandarma olay yerinde 2 adet hilti, 3 adet jeneratör, 1 adet kürek, 2 adet el arabası, 2 çift çizme, 9 parça metal başlıklı arama çubuğu,2 adet hilti ucu, 3 adet keser, 2 adet el testeresi, 1 adet yakınlaştırma gözlüğü, 1 adet gaz maskesi ve filtresi, 5 TL benzin, 15 m halat, 4 adet florasan ampul, 1 adet kar maskesi, 1 adet 5 m.lik metre, 1 adet siyah el feneri, 55 m kablo ele geçirdi. Şahıslar savcılığa sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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