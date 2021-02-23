Manyas'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Manyas'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

23.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:22
Manyas'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erecek Mahallesi'ndeki Mehmet Çetin'e ait tarlada bulunan trafodan kabloların çalınmaya çalışıldığı bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, İ.G'yi tarladaki trafonun kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişinin kullandığı boru anahtarı, çekiç, demir makası, pense, demir kesme testeresi ve spiral makinesi ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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