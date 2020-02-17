Manyas'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
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Manyas'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaymakamlık tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:13
Manyas'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Balıkesir'in ilçesinde tarafından 'nin bölgesindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardımlar için Çarşı Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda kurulan çadırı ziyaret eden Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Suriye halkının birçok sorunla mücadele ettiğini ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirten Kaya, "Ay sonuna kadar sürecek kampanyada, vatandaşlarımız yardım çadırından makbuz karşılığında yardım yapılabilecek. Toplanan nakdi yardım, Ziraat Bankası Kaymakamlık hesabından AFAD aracılığıyla bölgeye gönderilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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