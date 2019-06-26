Manyas'ta hububat hasadı başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 70 bin dekar alana buğday, 20 bin dekara da arpa ekildiğini belirtti.

Bu verileri geçen yıl ile kıyaslayan Danç, "Buğday ekimi geçen seneye göre 15 bin dekar azalma gösterdi. Geçen yıl 85 bin dekar buğday ekimimiz vardı. Bu azalma da sulanabilir arazi sahası genişledikçe çiftçimiz çeltik üretimine kayıyor. İlçemiz iklim ve toprak yapısı Ceyhan türü buğdaya daha uyumlu olduğu için bu çeşit ağırlıklı olarak ekiliyor. Şu anda yeni başlayan hasatta verimler güzel, 450-600 kilogram verim alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hububat üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı Akçaova ve Şevketiye mahallelerinden çiftçiler Taylan Piliç ve Sabahattin Çetinkaya ise verimlerden memnun olduklarını vurguladı.

Çiftçiler, arazilerin mevkilerine göre verimlerde değişikler olduğunu, göl boyunda ektikleri arazilerin uzun süre su taşkınlarından dolayı su altında kaldığını ve bu nedenle de verim düşüklüğü yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA