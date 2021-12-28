Manyas'ta gönüllü gençler 500 meşe fidanını toprakla buluşturdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Balıkesir Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu gönüllülük dersi öğrencileri tarafından 500 meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Eskimanyas Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, sulama göleti çevresine Manyas Orman İşletme Şefliğince temin edilen meşe fidanlarının dikimi hakkında Orman İşletme Şefi Eren Cesur'dan bilgi aldı.

Gençler, belirlenen yerlere 500 fidanı toprağa dikti.

Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Eğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü gençlerin birçok sosyal projede yer aldığını dile getirdi.

Eğen, fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet