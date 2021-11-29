Manyas'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu - Haberler
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Manyas'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli fırtına bazı binaların çatısını uçurdu.

Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin de tabelaları zarar gördü.

Polis ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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