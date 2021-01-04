Manyas'ta evinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manyas'ta evinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

04.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:38
Manyas'ta evinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kırsal Çakırca Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kırsal Çakırca Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Basri Sarı'nın (86) odasına giren oğlu, sobadan yoğun duman çıktığını gördü.

Fenalaşan yaşlı adam, oğlu tarafından Manyas Devlet Hastanesine getirildi.

Bandırma Devlet Hastanesine sevk edilen Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın amcası olduğu öğrenilen Basri Sarı'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Ömer Bayram Güven Yalçın Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manyas'ta evinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:38:28. #1.14#
title