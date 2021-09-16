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Manyas'ta esrar ve kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manyas'ta esrar ve kenevir operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve kenevir ele geçirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve kenevir ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas ilçesinde bir şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve aracında arama yaptı. 42 kök kenevir ve 755 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

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