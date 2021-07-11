Manyas'ta emniyetten şafak operasyonu

Manyas Emniyet Amirliği ekipleri sabaha karşı iki adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Manyas Emniyet Amirliği ekipleri sabaha karşı iki adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk ve çok sayıda resmi üniformalı ve sivil polis Manyas Yeni Mahalle'de bulunan iki sokakta saat 04.00'te 2 adrese operasyon düzenlediler. Dört saat süren operasyonda toplamda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 44 kök kenevir, iki adet ruhsatsız tüfek, 12 kartuş ile dört gram içime hazır esrar ele geçirildi. Evlerinde suç unsuru bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Amirliğine götürüldüler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı