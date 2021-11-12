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Manyas'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Manyas İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş'ında katıldığı uygulamada, emniyet ve jandarma ekipleri araçlarda kontrollerde bulundu.

Sürücülere, trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada ölüm riskini yüzde 60 oranda azalttığı vurgulandı.

Kurallara uyan sürücülere ise emniyet kemeri kılıfı hediye edildi.

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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