Manyas'ta Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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Manyas'ta Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

11.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:53
Manyas'ta Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de tüm camiler de Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de tüm camiler de Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Manyas ilçe merkezindeki Çarşı camisinde yağmur duasını İlçe Müftüsü Ahmet Altacı ve İmam-Hatip Salman Temur birlikte yaptılar. Cuma namazı ve yağmur duasına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR

Manyas'ta Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Manyas'ta Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
KIRIKKALE - Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
KIRIKKALE - Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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