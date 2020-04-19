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Çeltik, Manyas, Ekonomi

Manyas'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Manyas'ta haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, muaf tutulan çiftçi kesimi ve hayvan üreticileri çalışmaya devam ediyor.

19.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:44
Manyas'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Manyas'ta haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, muaf tutulan çiftçi kesimi ve hayvan üreticileri çalışmaya devam ediyor.

Kırsal daki çiftçi ve besiciler de meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatmayı sürdürüyorlar. Çeltik ekimlerine haftalar kala çiftçiler de çeltik yerlerini hazırlamaya başladılar. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Yöremiz de çeltik ekimleri Mayıs ayının 10'unda falan başlar. Bu açıdan çeltik ekicisinin en yoğun olduğu günler bu günlerdir. Hükumetimizin çiftçimize ve besicilerimiz ile üreten kesime uyguladığı muafiyete teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki! Biz çalışıyoruz, lütfen siz evde kalın" dedi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya hafta içinde sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara kabahatler kanununa göre ceza-i müeyyide uygulandığını açıklarken, genel de vatandaşların bir kaç istisna dışında kurallara uyduğunu söyledi. Kaya, güvenlik güçlerinin sık aralıklarla mahalleleri dolaşarak, anonslarla vatandaşları uyardığını buna rağmen 4 işyerine 3 bin 250'şer lira ceza uygulanırken, yol devriyesinde alkollü oldukları belirlenen yirmi yaş ve altı 4 gence kişi başı bin'er lira ceza uygulandığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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