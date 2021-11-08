Manyas'ta çiftçiler, Kooperatifler Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bilgilendirildi - Haberler
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Manyas'ta çiftçiler, Kooperatifler Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bilgilendirildi

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta çiftçiler, Kooperatifler Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bilgilendirildi

Balıkesir HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Manyas ilçesindeki tarımsal kalkınma kooperatif başkanlarına ve üyelerine Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikleri anlattı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Manyas ilçesindeki tarımsal kalkınma kooperatif başkanlarına ve üyelerine Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikleri anlattı.

Manyas Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleşen toplantıya, yasadaki değişiklikler ve yenilikler ele alındı.

Kendilerine bağlı 152 kooperatif bulunduğunu belirten Özen, üreticinin en büyük yükü olan yem sorununu çözmek için alternatif yem fabrikası kurma girişimlerine başladıklarını dile getirdi.

Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'deki üretici, kooperatif ve hayvan sayılarının güncel olarak yükleneceği KOOPBİS sisteminin yakında hizmete gireceğini ifade etti.

Manyas'ta çiftçiler, Kooperatifler Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bilgilendirildi

Manyas'ta çiftçiler, Kooperatifler Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bilgilendirildi

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri
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