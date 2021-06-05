Manyas'ta çevre temizliği yapıldı

Manyas ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı.

Manyas ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı.

Manyas Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Çevre Timi, spor sahası ve spor salonunun çevresini temizledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, "Manyas Gençlik Merkezi olarak bu anlamlı günde gönüllü gençlerimiz, sosyal bir farkındalık oluşturmak için tesislerimizin tozunu alırken, çevredeki çöpleri de topladı. Biz, doğayı korudukça doğa da bizi korur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın