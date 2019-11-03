Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu

03.11.2019 15:14

Manyas ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri on binlerce orman ağacı tohumunu toprakla buluşturdu.

Manyaslı çevre gönüllüsü Bülent Kilercioğlu'nun sosyal medya aracılığıyla başlattığı etkinlikte bir araya gelen çevre gönüllüleri, kırsal Salur Mahallesi'ndeki belediyeye ait arazide meşe palamudu, dişbudak, kestane ve Afrika akasyası gibi orman ağaçlarının tohumlarını toprağa ekti.

Kilercioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir yıl sonunda filizlenecek ve fide halini alacak orman ağaçlarının isteyen çevre gönüllüleri ve çevreci kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtacağını söyledi.

Bu etkinlikle doğaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Kilercioğlu, "Bu yıl oldukça fazla orman yangını meydana geldi. Herkes üzülüyor ama bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Yanan bölgeleri ağaçlandırmak, burada yetişen fidanları isteyen ücretsiz alıp, kendi bölgesinde etkinlik ve bireysel olarak ağaçlandırmasını sağlamayı ve böylece doğaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA