Manyas'ta çeltik hasadı sürüyor Baldo cinsi ile Türkiye'nin önde gelen çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ilçesinde çeltik hasadı sürüyor.

Baldo cinsi ile Türkiye'nin önde gelen çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ilçesinde çeltik hasadı sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, baldo türlerinin hasadının yapıldığını belirterek, ilçede 70 bin dekar alana çeltik ekimi yapıldığını anımsattı.

Çiftçilerin baldo türünden çok hastalığa mukavemetli olan çeltik türlerini tercih ettiğine değinen Danç, "Yerli çeşitlerimizde ekimden hasat süresine kadar geçen süre 120 gün iken, yabancı çeşitler 130 günde hasat edilir. Havaların güzel gitmesi çeltik üreticisinin de işine geliyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Verimler de oldukça güzel, üretici arkadaşlarımız yabancı ot ile de genel anlamda iyi mücadele etmişler. Çeltik üreticimizin ben bu yıl emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Çeltik hasadının eylül ayının sonuna kadar süreceği, ortalama verimin Osmancık türü cinslerde dekar başına 800 kilograma kadar çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA