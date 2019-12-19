Manyas'ta çalınan koyunlar bulundu
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Manyas'ta çalınan koyunlar bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir ağıldan çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

19.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:04
Manyas'ta çalınan koyunlar bulundu

'in ilçesindeki bir ağıldan çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı kırsal 'nde Nurettin Güler'e ait 39 koyunun çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Koyunları E.K'nin (36) çaldığını belirleyen ekipler, bu kişinin ağılında bulunun hayvanları alıp sahibine teslim etti.

Şüpheli E.K ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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