Manyas'ta buğday eken çiftçilere süneye karşı ilaçlama uyarısı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 41 kırsal mahallede buğday ekili arazilerde süne zararlısına rastlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 41 kırsal mahallede buğday ekili arazilerde süne zararlısına rastlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğday ekim alanlarında yapılan kontrollerde süne zararlısına tüm alanlarda yoğun olarak rastlandığı için çiftçilere acilen zirai ilaçlama uyarısında bulunuldu.

Süne zararlısının buğdayın yeşil iken özünü emdiği, kurumaya yüz tutan taneleri ise salgısıyla yumuşatarak daha sonra daneye zarar verdiği belirtilerek, ilaçlama için 5 günlük bir süre olduğu aktarıldı.

bu süre içinde süne zararlısı ile mücadele edilmesi gerektiği, aksi halde buğdayda olumsuzluk yaşanacağını, çiftçinin ürettiği buğdayın özünün emildiği için değerinin altında, yemlik fiyatına satın alınacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın