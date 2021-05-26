Manyas'ta bir köpeğin dövülerek telef edildiği iddiası araştırılıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir köpeğin çuvala konularak dövülüp telef edildiği iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir köpeğin çuvala konularak dövülüp telef edildiği iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Maltepe Mahallesi'nde dere kenarında çuvalın içinde yaralı sokak köpeği gören kişiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine çağrılan veterinerin müdahalesine rağmen hayvan telef oldu.

İlçedeki bazı hayvanseverlerin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerinde olayın failinin bulunması için araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın