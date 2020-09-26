AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

26.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:04
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Manyas Anadolu Lisesi'nde, AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin'in divan başkanlığında yapılan kongre, divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmalarının ardından seçimlere geçildi.

Daha önce atama ile gelen mevcut başkan Yıldız Barçın, yeniden AK Parti Manyas İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve delegeler katıldı.

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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